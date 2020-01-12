تامر حسني يبدأ تحضيرات ألبومه الجديد: انتظروني في الصيف

بدأ تامر حسني في اختيار أغاني ألبومه الجديد، والمنتظر أن يقوم بتسجيل أغنياته خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وقال الشاعر أحمد حسن رؤول، لـ«الدستور»، إنه يتعاون مع تامر حسني في أغاني الألبوم، واتفق عليها مؤخرًا ليبدأ تسجيلها قريبًا.



وتابع "تامر يستمع خلال هذه الفترة لعدد من الأغنيات، ليختار منها أغاني الألبوم المقرر طرحه خلال موسم الصيف المقبل، خاصة أنه يقوم هذه الفترة بمراقبة ردود الأفعال على فيلمه الجديد "الفلوس"، وبعدها سيدخل في مرحلة تسجيل أغاني الألبوم.



حقق تامر حسني إيرادات وصلت لـ25 مليون جنيه خلال أول 10 أيام من طرح فيلمه الجديد "الفلوس"، الذي ينافس من خلاله في الماراثون السينمائي الجاري وهو من إخراج سعيد الماروق.