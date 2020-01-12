طليقة إبراهيم سعيد ترفع دعوى لحبسه

أقامت ابتسام علاء، طليقة لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد، دعوى حبس لتخلفه عن سداد مبلغ 90 ألف و750 جنيه، متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، عن مدة 15 شهرا، بواقع 6000 جنيه شهريا كنفقة مأكل وملبس.



وأقام هيثم حمد الله، محامي طليقة إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلي السابق، دعواه، مؤكدا فيها، أن اللاعب يمتنع عن سداد 6000 وخمسين جنيها شهريا، بواقع 6000 نفقة مأكل وملبس، وخمسين جنيها بدل فرش وغطاء، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ، ابتداء من 1 يناير 2018، لمدة 15 شهرا.



وأشار حمد الله المحامي بدعوته أنه تم إبلاغ المشكو في حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المتجمد، وامتنع عن دفعها.

