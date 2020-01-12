«التنمية المحلية»: لا تراجع عن استعادة أملاك الدولة المنهوبة

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المحافظات تواصل تنفيذ مخططات التنمية، مشددًا على أنه لا تراجع عن استعادة أملاك الدولة المنهوبة.



أضاف شعراوي، لـ«الدستور»، أنه لا تهاون في حق الدولة، وأنه سيتم تطبيق القانون بحسم وقوة على كل معتدٍ على الأراضي دون وجه حق.



أشار إلى أن هناك توجيهات للمحافظات بضرورة العمل على تقنين الأوضاع، وفحص طلبات المواطنين، من خلال العمل على مراجعة كافة الملفات، لإعادة حق الدولة وتحصيل المخالفات، لافتًا إلى أنه لن يتم التغاضي عن المخالفات مهما كانت.



وأوضح وزير التنمية المحلية أن هناك تقارير دورية يتم تسليمها إلى مجلس الوزراء، بشأن ما حدث في ملف تقنين الأراضي، واستردادها بشكل مستمر من خلال المحافظات.