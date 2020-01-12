الأحد 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حسام الدين حسين في ماسبيرو: «صباح الخير يا مصر»

الأحد 12/يناير/2020 - 06:22 م
حسام الدين حسين
حسام الدين حسين
حسن أمين
طباعة
ينضم الإعلامي حسام الدين حسين، خلال الأيام المقبلة، لفريق مذيعي برنامج "صباح الخير يا مصر"، ضمن خطة تطوير الهيئة الوطنية للإعلام لملف ماسبيرو.

يشارك في تقديم "صباح الخير يا مصر" في شكله الجديد كل من دينا عبدالكريم، محمد الشاذلي، أسما قنديل، هبة جلال، جومانة بدوي، وهدير أبوزيد.

وتخرّج حسام الدين حسين في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وأمضى 11 عامًا من العمل في مجال الإعلام حيث عمل محررًا ومراسلًا ومقدمًا للأخبار والبرامج المتنوعة في عدد من القنوات المصرية والعربية مثل "صباح الورد" على قناة TEN، وفي شبكة قنوات "أون تي في"، وقدّم عددًا من البرامج منها "صباح أون" و"مباشر من العاصمة" و"فولو أون" و"لقاء خاص" و"رمضان بلدنا".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

فضيحة أستاذ جامعي.. اغتصب طالبة وارتكب جريمة في شقته

منذ حوالي 8 ساعات

نيفين جامع تعلن وقف قرارات «تخص رجال أعمال»

منذ حوالي 18 ساعة

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

منذ يوم

أول قرار من «التعليم» على تسريب امتحانات «2 ثانوي»

الصور

image description

إيهاب توفيق يتلقى عزاء والده.. و«الجسمي» أول الحاضرين

image description

انهيار "الكينج" محمد منير في جنازة ابن عمه ومدير أعماله

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

image description

مباراة الزمالك وزيسكو بدورى أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

استهداف قاعدة أمريكية في العراق بـ7 صواريخ

فضيحة أستاذ جامعي.. اغتصب طالبة وارتكب جريمة في شقته

«وضع مخل».. خاف افتضاح أمره فقتل شقيقه الطفل فى الشرقية

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

معرض «بلاستكس 2020» يشهد زيادة 50% في المساحة

الصحة

4 أمراض شائعة عن نقص فيتامين B12

اكتشاف بكتيريا تساعد على التخلص من الضغط النفسي

%8 من الوفيات بسبب الكحوليات

الكشف عن علاج ثوري لمرض انتفاخ الرئة الحاد

الرئيس نيوز

بوتين ورئيس وزراء إيطاليا يبحثان الوضع في ليبيا

صقيع وضباب.. "الأرصاد" تحذر من طقس الغد

«السينمائيين» تطالب قناة النهار بتسديد مليون جنيه لمنتج «مملكة الغجر»

قطعت شرايينها.. انتحار طالبة داخل ميكروباص بالتبين

منوعات

طريقة جديدة لإنقاذ الملابس بعد انكماشها

ملياردير ياباني يقدم عرضًا خياليًا لـ«السناجل»

انقراض أكبر أسماك المياه العذبة (فيديو)

الجانب الأخر لـ الأخطبوط (فيديو)

كشكول

للمعلمين.. ننشر عناوين مقرات إجراء الاختبارات النفسية

ننشر جدول التقدير الإلكتروني لامتحان اللغة العربية للثاني الثانوي

توجيهات مستشار "العربي" للموجهين قبل تصحيح اجابات ثانية ثانوي

رئيس جامعة الأزهر يكشف سبب تأخر إنشاء فرع دمياط

إسلام سياسي

الأزهر يواجه الإشاعات الكاذبة في جناحه بمعرض الكتاب

"البحوث الإسلامية" يوجه قافلة توعوية شاملة إلى قرى ومدن جنوب سيناء

مقتل 5 أشخاص على يد متطرفين بنيجيريا

أمين حزب الله: داعش صنيعة أمريكية

مقالات الرأي
ماجد حبته
هذا السلطان.. وهذه السلطنة
د.أحمد الخميسى
الرواية «لايت».. لا صلصة ولا ثوم
بسنت حسن
«الوداع» بنكهة صينية
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
المزيد

الثقافة

رضا عطية: ماهر زهدي أعاد صياغة ما قدمه برؤية مختلفة

عزمي عبدالوهاب: ماهر زهدي ابتكر فن «السيرة الدرامية»

بدء مناقشة «سيد مكاوي.. صانع البهجة» بالدولي للكتاب (صور)

الأربعاء.. «أمال وهيام» و«فردة شمال» بالثقافة السينمائية

صفحتنا ع الفيس بوك