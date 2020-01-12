حسام الدين حسين في ماسبيرو: «صباح الخير يا مصر»

ينضم الإعلامي حسام الدين حسين، خلال الأيام المقبلة، لفريق مذيعي برنامج "صباح الخير يا مصر"، ضمن خطة تطوير الهيئة الوطنية للإعلام لملف ماسبيرو.



يشارك في تقديم "صباح الخير يا مصر" في شكله الجديد كل من دينا عبدالكريم، محمد الشاذلي، أسما قنديل، هبة جلال، جومانة بدوي، وهدير أبوزيد.



وتخرّج حسام الدين حسين في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وأمضى 11 عامًا من العمل في مجال الإعلام حيث عمل محررًا ومراسلًا ومقدمًا للأخبار والبرامج المتنوعة في عدد من القنوات المصرية والعربية مثل "صباح الورد" على قناة TEN، وفي شبكة قنوات "أون تي في"، وقدّم عددًا من البرامج منها "صباح أون" و"مباشر من العاصمة" و"فولو أون" و"لقاء خاص" و"رمضان بلدنا".