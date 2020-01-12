«ملفوفة في سجادة».. شاب يضرب عشيقته حتى الموت في السيدة زينب

عثر رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم، على جثة سيدة في العقد الرابع من عمرها داخل شقة بمنطقة السيدة زينب.



تلقى المقدم أحمد سعيد، رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب معلومة تفيد بوجود جثة لسيدة داخل شقة بدائرة القسم، وبالانتقال عثر على جثة لسيدة في العقد الرابع من عمرها ملفوفة داخل سجادة، وبالكشف عليها تبين وجود آثار ضرب وكدمات على جسدها.



وبإجراء المقدم أحمد سعيد التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن الضحية قتلت داخل مسكن عشيقها وأن المتهم تشاجر معها وعقب قتلها تمكن من الهروب، وتم تحديد المتهم وجارٍ القبض عليه.



بالعرض على اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة أمر بتحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.