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حوادث

انتحرت في الميكروباص.. فتاة تقطع شرايين يديها بالتبين

الأحد 12/يناير/2020 - 06:13 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدير مصطفي
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أقدمت طالبة تبلغ من العمر 19 عاما، على الانتحار بقطع شرايين يديها، خلال استقلالها سيارة ميكروباص، بمنطقة التبين، محل سكنها، متجهة إلى مدينة حلوان، وتجري الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة.

وتلقى المقدم محمد بكري، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، إشارة من مستشفى الإنتاج الحربي، بحلوان، مفادها استقبال طالبة 19 سنة، مصابة بقطع في شرايين اليد، وتوفيت فور وصولها المستشفى، وبالانتقال والفحص تبين أن الفتاة مقيمة بمنطقة التبين، وأقدمت على الانتحار بقطع شرايين يديها، لأسباب غير معلومة.

وتجري مباحث القسم تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث، وجارٍ استدعاء أسرة الفتاة للاستماع لأقوالهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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