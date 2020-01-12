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عالم

استهداف قاعدة أمريكية في العراق بـ7 صواريخ

الأحد 12/يناير/2020 - 06:12 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عمر
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أفادت مصادر عسكرية عراقية، مساء اليوم الأحد، بسقوط 7 قذائف مورتر على قاعدة بلد العراقية في محافظة صلاح الدين التي تتمركز فيها قوات أمريكية دون وقوع إصابات.

وتعرضت قواعد أمريكية في العراق الأسبوع الماضي إلى هجمات من قبل الحرس الثوري الإيراني إلا أنها لم تسفر عن وقوع أي خسائر في الأرواح وسط الجنود الأمريكيين.

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