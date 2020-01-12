وسط اشتباكات مع الأمن.. مظاهرات في إيران ضد نظام الملالي

انطلقت قبل قليل، مظاهرات فى عدة مناطق متفرقة فى إيران، وسط هتافات ضد المرشد الإيرانى على خامنئي والحرس الثوري.



وشهد ميدان الحرية فى إيران مظاهرات احتجاجية ضد الحرس الثورى الإيرانى، وسط اشتباكات مع قوات الأمن.



وفى وقت سابق من اليوم، تجمع عشرات المحتجين، خارج جامعة في طهران ورددوا هتافات مناهضة للسلطات العليا، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.



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