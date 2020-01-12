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حوادث

رئيس «الرقابة الإدارية» يبحث مع السفير البريطاني سبل مكافحة الفساد

الأحد 12/يناير/2020 - 06:01 م
رئيس الرقابة الإدارية
رئيس الرقابة الإدارية
حسام محفوظ
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​استقبل الوزير شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بمقر الهيئة اليوم Geoffrey Adams سفير بريطانيا لدى مصر، والوفد المرافق له من السفارة؛ لبحث اُطر التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.

وأعرب رئيس هيئة الرقابة الإدارية -في كلمته خلال اللقاء عن ترحيبه بهذه الزيارة- التي تأتى في هذا التوقيت لتدعم مسيرة مكافحة الفساد والوقاية منه في مصر وبريطانيا، خاصة في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية البريطانية من تطور ملحوظ وتوافق للرؤى والأفكار في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي نتجت من خلال تبادل الزيارات الرسمية والوفود رفيعة المستوى بين البلدين.

وأكد شريف سيف الدين، أن هيئة الرقابة الإدارية حريصة على اتخاذ خطوات تنسيقية للتعاون مع كل الدول وتأتي المملكة المتحدة في مقدمتها لما تربطها من علاقات مع مصر وهو ما يستوجب تعزيزها، مشيرًا إلى أن محاربة الفساد تستلزم تكاتف الجميع.

وتم خلال اللقاء استعراض أبرز مجالات التعاون في الاستثمار، وذلك في ضوء مؤتمر الاستثمار البريطاني الإفريقي المزمع انعقاده في 20 من الشهر الجاري ببريطانيا.

كما تم إلقاء الضوء على المهام التي تنفذها هيئة الرقابة الإدارية في شتى مجالات مكافحة الفساد والوقاية منه، والدور الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في تدريب الكوادر العاملة بالتعاون مع كبرى الكيانات التعليمية سواء داخل مصر أو خارجها، ومنها الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بفيينا IAKA، والمدرسة الوطنية للإدارة ENA، وتم إلقاء الضوء على أنشطة التعاون الدولي ومذكرات التفاهم التي تم ابرامها مع عدد من الدول على المستوى الافريقي والعربي والدولي.

وخلال اللقاء تم استعراض الإسهامات التي حققتها الهيئة في مجال دعم الاستثمار بإزالة العقبات التي واجهت المستثمرين ومنهم عدد من الشركات البريطانية العاملة في مصر، حيث تُعد الاستثمارات البريطانية من أكبر الدول المستثمرة في مصر.

واستعرض نائب رئيس الهيئة، التعاون الدولي مع بعض الدول الأجنبية في ضبط بعض الجرائم المنظمة خاصة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وما شهدته من تنسيق مشترك مع الأجهزة المناظرة.

ومن جانبه، أعرب السفير البريطاني عن شكره وتقديره للدور الذي تقوم به الهيئة وأهمية اللقاء بالنسبة لبريطانيا خاصة وأنه يأتي قبل عقد المؤتمر، ودراسة أوجه التعاون المزمع تحقيقه مستقبلًا الذي سيكون تطويرًا للعلاقة بين هيئة الرقابة الإدارية في مصر والمؤسسات التي تناظر مهام عملها.

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