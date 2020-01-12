«بيستفزوني».. الجندي: عايز أقطم رقبة المتدين المكسور

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة إلى مشاهديه، قائلًا: "كن فخورًا أنك عبدلله، وخلي عندك ثقة ويقين وتوكل على الله وتكلم باعتزاز"، مشيرًا إلى قول الله تعالى في القرآن: "قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى".



وأضاف خالد الجندي، خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc": "مش عايز المتدينين يبقوا مكسورين، الموضوع ده بيستفزني جدًا، ببقى عايز أقطم رقبة المتدين الغلبان المكسور المقهور، قل ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، لكن المنافقين لا يعلمون".



وأردف: "ربنا عمل لك بلد آمن وجيش قوي ورئيس صالح وحكومة تبذل أقصى جهدها، نحن في بلد وعزة، نحن بفضل الله في أجمل وأعظم حالتنا، وننتظر المزيد، فلا تجعل بالًا للقطاء المأجورين الذين يحاربون بلدهم".