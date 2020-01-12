مصرع رجل وزوجته اختناقا بعد محاولة تدفئة المنزل بالأخشاب

لقي رجل وزوجته مصرعهما اختناقا، بمدينة السنطة، بعد محاولتهما تدفئة المكان بواسطة حرق الأخشاب.



وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من مستشفى العام بزفتى بوصول كلا من "ميسرة. ط، ٣٠ عاما"، وزوجته "هالة. الـ، ٣٠ عاما"، مقيمين بقرية الروضة، جثث هامدة إثر اختناق ناتجة عن تصاعد الأدخنة بمسكن أسرة كانت تحاول التغلب على برودة الجو عن طريق تدفئة المكان ببعض الأخشاب المحترقة حتى توهجها، ثم إدخالها لمكان النوم لتدفئتهم إلا أن النعاس قد غلبهم قبل إخراجها من المنزل فتصاعدت سحابة الدخان أدت إلى إصابة بحالة إختناق لقوا مصرعهم على إثرها.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة والتي طلبت تحريات المباحث.