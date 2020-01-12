جونسون وميركل يبحثان الأزمتين الإيرانية والليبية

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حيث بحثا مستجدات الأزمتين الإيرانية والليبية.



ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن جونسون قوله، إن احتجاز إيران للسفير البريطاني لديها يشكل انتهاكا للقانون الدولي.



وكان وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب قد قال في وقت سابق: إن السلطات الإيرانية احتجزت السفير البريطاني لدى طهران "لفترة قصيرة".



وأفادت شبكة "سكاي نيوز"، أن السفير روب ماكاير احتجز وسط احتجاجات مناهضة للحكومة في طهران وأن احتجازه استمر لأكثر من ساعة.



وأضاف راب في بيان، أن "اعتقال سفيرنا في طهران دون مبرر أو تفسير يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".



وتابع: "الحكومة الإيرانية في مفترق طرق حاليا. ويمكنها أن تستمر في مسيرتها نحو وضع منبوذ بكل تبعاته من عزلة سياسية واقتصادية، أو اتخاذ خطوات لتخفيف التوترات وان تمضي قدما في المسار الدبلوماسي"، وفقا لوكالة انباء بلومبرج.