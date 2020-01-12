إقالة مدير مكتب وزير الزراعة: «أشوف وشكم بخير»

كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة عن قرار سيد القصير، وزير الزراعة، بإقالة الدكتور رجب عبسي، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، وهو ما تقبّله العبسي الذي سارع بجمع متعلّقاته من المكتب، وصافح الموظفين بجملة وداع قال فيها: «أشوف وشّكم بخير».



ورجب عبسي هو أحد رجال وزير الزراعة السابق الدكتور عز الدين أبوستيت الذي طالته حركة التغيير الوزاري الأخيرة التي أطاحت بـ11 وزيرًا في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.



وأطاح وزير الزراعة الجديد بالدكتور محمد يوسف، من رئاسة الإدارة المركزية للمديريات الزراعية بقطاع الخدمات والمتابعة فور تقلده منصبه الجديد، كما أقال محمد صلاح، رئيس قناة مصر الزراعية،

وهو ما انفردت به «الدستور» بأن السيد القصير يجهّز لإقالة عدد من قيادات وزارة الزراعة.