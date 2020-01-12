«السيادة السوداني» يعزي في وفاة السلطان قابوس بمسقط

أدى حسن شيخ إدريس، عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، ممثلا عن رئيس وأعضاء المجلس والحكومة الانتقالية، واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.



وعبر إدريس، خلال تقديمه واجب العزاء بقصر العلم في مسقط، اليوم الأحد، عن خالص تعازيه وتعازي رئيس وأعضاء مجلس السيادة، والحكومة الانتقالية والشعب السوداني للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد وأفراد الأسرة الحاكمة وشعب سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي في مصابهم الجلل.



وعدد مآثر الفقيد وانجازاته في إرساء نهضة شاملة خلال الخمسين عاما التي تقلد فيها زمام الحكم، وما حظيت به السلطنة خلال حكمه من مسيرة حكيمة حافلة بالبذل والعطاء عمت السلطنة، وطالت محيطيها الاقليمي والدولي فضلا عن السياسة المتزنة للسلطنة التي يقف لها العالم إجلالا واحتراما.