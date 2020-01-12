فلسطين تدين تسارع وتيرة الاستيطان الإسرائيلى

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، تسارع وتيرة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المتطرفين.



وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن القرارات المتسارعة من جانب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت المتعلقة بضم المناطق المصنفة (ج) إلى السيادة الإسرائيلية، والتي تمهد لضمها وفرض القانون الإسرائيلي عليها يرفع سقف التحدي أمام الفلسطينيين.



وأكدت أنها ستواصل، بالتنسيق مع جميع الجهات المحلية والدولية والإقليمية، العمل لمواجهة هذه المخططات الإسرائيلية الخطيرة، وضمان فضحها على أوسع نطاق، لما تمثله من مخاطر جمة على فرص الحل السياسي للصراع على أساس حل الدولتين كأولوية أولى لدولة فلسطين على الأصعدة كافة، مشددة على ضرورة تكثيف العمل لتنفيذ هذه الرؤية، وتكثيف نشاطها السياسي والدبلوماسي والقانوني في مواجهة المشاريع الاستعمارية التوسعية، والتركيز تحديدا على المحكمة الجنائية الدولية خاصة في مثل هذه الظروف.



وأشارت الوزارة، إلى أن المستوى السياسي في إسرائيل لا يخفي حقيقة مشاريعه ومخططاته الاستعمارية التوسعية الهادفة إلى ابتلاع أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وإغراقها بأعداد هائلة من المستوطنين من جهة، وتدمير كل ما هو فلسطيني من منازل ومنشآت ومزارع وأي وجود فلسطيني في المناطق المصنفة (ج) وفي مقدمتها الأغوار من جهة أخرى، لإنتاج معادلة استعمارية تؤدي إلى إنهاء أى فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.