الأربعاء.. «أمال وهيام» و«فردة شمال» بالثقافة السينمائية

تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، يواصل مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، عروضه السينمائية لأفلام الشباب.



حيث يعرض مركز الثقافة السينمائية، الفيلم الروائي القصير «آمال وهيام» للمخرج حمدى السيد، والفيلم الروائي القصير «فردة شمال» للمخرجة سارة رزيق، وذلك فى السادسة من مساء يوم الأربعاء 15 يناير الجارى.



وعقب ذلك تقام ندوة فنية لمناقشة الأفلام، بحضور المخرج حمدى السيد والفنان عبدالفتاح البلتاجي والفنانة چيهان العطار، ويدير الندوة الناقد السينمائى مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية.