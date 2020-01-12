تعرف على محاور «ملتقى الإبداع» بمعرض الكتاب

يناقش ملتقى الإبداع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51، محورًا جديدًا تحت عنوان «الإبداع العربي»، يناقش مجموعة قضايا، منها: الكتابة العلمية بين المنهجية والإبداع، الوسيط الرقمي وآفاق الكتابة، الفلسفة ومستقبل النقد العربي، المسرح العربي من الكتابة إلى العرض، ورش الكتابة.. ما لها وما عليها، الجيل الأدبي، راهن الشعر العربي وقضايا الواقع.



وهناك محاوره الثابتة حول «مائدة السرد»، ويناقش عددًا من الروايات والمجموعات القصصية الصادرة عام 2019، إلى جانب «فى ديوان الشعر» ويناقش دواوين شعرية بالفصحى والعامية المصرية.



جدير بالذكر أن فعاليات معرض الكتاب 2020 ستنطلق خلال الفترة من 22 يناير الجاري، وحتى 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، واختارت الهيئة العليا للمعرض المفكر المصري جمال حمدان، شخصية هذا العام، كما تم اختيار السنغال لتكون ضيف شرف المعرض.