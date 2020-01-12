الأحد 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد رحيل قابوس.. ماذا تنتظر «سويسرا الشرق» في عهد الحياد؟

الأحد 12/يناير/2020 - 04:45 م
قابوس
قابوس
نيفين أشرف
طباعة
"سنسير على نهج السلطان قابوس".. كان هذا التعهد الأول الذي قطعه على نفسه سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد، فور تنصيبه خلفًا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي رحل عن العالم فجر السبت عن عمر ناهز 79 عامًا وحكم البلاد منذ عام 1970.

وطيلة خمسة عقود من حكمه، نجح السلطان قابوس في إبعاد بلاده عن دوائر الصراع المحتدم بالمنطقة، والحفاظ على استقلال سياستها الخارجية وعدم الانخراط في الأزمات الدولية المتفاقمة، وهو أمر أشبه بالمهمة المستحيلة في بقعة تتسم بالنزاع المتواصل وهي أبعد ما يكون عن الحياد.

ومع رحيل مؤسس السياسة الخارجية للبلاد، تترقب سلطنة عمان عهدها المقبل تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق، الذي تعهد بالاستمرار في السياسة السابقة.

"تحديات واضحة"
وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن "هيثم آل سعيد" تولى السلطة في وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة بين إيران والخليج والولايات المتحدة، الأمر الذي هدد بإشعال الحرب في الشرق الأوسط.

وأضافت، أن سلطنة عمان غالبًا ما كانت تعمل كوسيط في المنطقة، حيث قامت برعاية محادثات وقف إطلاق النار خلال الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات، واستضافت مناقشات سرية بين الولايات المتحدة وإيران مهدت الطريق للاتفاق النووي التاريخي في عام 2015، كما أنها التزمت الحياد في المقاطعة العربية لقطر منذ عام 2017.

وفي هذا الصدد، قالت كريستين سميث ديوان، وهي خبيرة بارزة في معهد دول الخليج العربي في واشنطن: "لقد نجت عمان من الاختبار الأول بعد أن انتقلت إلى مرحلة انتقالية جيدة"، مضيفة: "لكن تحديات السلطان الجديد واضحة؛ وهي اجتياز المنافسة الإقليمية على النفوذ الدولي ومعالجة المطالب الملحة للإصلاح الاقتصادي".

وأوضحت "ديوان"، أن ضمان استقلال عمان يتطلب قاعدة مالية أكثر أمنًا، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتطلب قرارات اقتصادية صعبة.

من جهتها، قالت الخبيرة في شؤون الخليج سنام فاكيل من معهد "تشاتام هاوس" البريطاني في تصريح لـ"فرانس برس" إنه من مصلحة السلطان الجديد تقديم نفسه كشخص يدعم استمرار السياسة السابقة ويواصل إرث السلطان قابوس، الذي كان يعتبر ناجحًا.

وشددت "فاكيل" على أن الاستمرارية على النهج السابق أمر مهم للغاية، إذ تواجه سلطنة عمان تحديات عديدة داخل الخليج.

"سويسرا الشرق الأوسط"
يأتي ذلك فيما ذكر موقع "أويل برايس" البريطاني، إنه مع تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة بعد مقتل القائد الإيراني البارز قاسم سليماني، قد يصبح دور عُمان الطويل كوسيط إقليمي أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأضاف التقرير، أن عمان التي تشترك في الحدود البرية والحدود البحرية مع إيران والإمارات والمملكة العربية السعودية، تمكنت من تمييز نفسها كجزيرة للاستقرار في المنطقة، حتى أطلق عليها لقب "سويسرا الشرق الأوسط" إذ يعمل المسؤولون العمانيون كوسطاء في نزاعات المنطقة.

"الاتفاق النووي"
وأوضح التقرير أن الاتفاق النووي الذي تم إبرامه بين واشنطن وطهران، ربما لم يتم التوصل إليه دون مساعدة عُمان باعتبارها الحليف الوثيق للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وربما الشريك الوحيد الموثوق لإيران في الخليج، حيث عملت السلطنة على توفير قناة حوار بين الدبلوماسيين الأمريكيين والإيرانيين، والتي أرست قواعد المحادثات التي انتهت بمشروع الاتفاق النووي 2015.

"نوايا حسنة"
وأشار "أويل برايس" إلى امتناع سلطنة عمان عن الوقوف إلى جانب النزاعات الشرق أوسطية المتزايدة منذ أن وصل السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، إلى الحكم عام 1970، لذلك، لم يكن لدى عُمان سبب وجيه للانخراط في هذا النوع من الصراعات.

وفي ظل الانتقاد الدولي للقوى الإقليمية والعالمية لدورهم في حروب الوكالة لدى دول الشرق الأوسط، فقد اكتسب المسؤولون العمانيون نوايا حسنة من خلال دعم الدبلوماسية الثقافية والتنمية المستدامة، إذ تدعو عمان الطلاب الغربيين إلى بلادها لدراسة اللغة العربية كما ترعى جائزة لعلماء البيئة بالتعاون مع الأمم المتحدة.

"استفادة جيوسياسية"
وقال التقرير، إنه في مواجهة هذه التحديات التي تلوح في الأفق، يمكن لسلطنة عمان محاولة الاستفادة من علاقتها المباشرة بالجغرافيا السياسية من خلال بناء شراكاتها الدبلوماسية والاقتصادية لتعزيز التحالفات الدائمة، مؤكدًا أنه لا يمكن لوشنطن أو طهران الوصول إلى وسيط أفضل من سلطنة عمان.

وأضاف الموقع البريطاني، أنه يمكن للمسؤولين العمانيين الاستفادة من مهاراتهم الدبلوماسية في جذب المساعدات المالية أو الضمانات التجارية من القوى الأخرى التي تحتاج إلى مثل هذه الوساطة.

وذكر التقرير أن كل الأطراف الخليجية والإيرانية والأمريكية، قد تحتاج إلى مساعدة السلطنة لتحديد مستقبل مضيق هرمز مع استمرار التوترات الأخيرة، لافتة إلى أنه لا يزال لدى عمان الدبلوماسية الكافية لإخراج هؤلاء الممثلين من الصراعات المستمرة في المنطقة، كما أنها واصلت تقديم أفضل مثال لبلد محايد في منطقة مجردة من الحياد.

موضوعات متعلقة

منذ يومين

ترامب يُعلق على انفصال الأمير هارى وميجان عن العائلة الملكية

منذ حوالي 6 ساعات

«وضع مخل».. خاف افتضاح أمره فقتل شقيقه الطفل فى الشرقية

منذ ساعة و 8 دقيقة

بعد رحيل قابوس.. ماذا تنتظر «سويسرا الشرق» في عهد الحياد؟

منذ حوالي 7 ساعات

فضيحة أستاذ جامعي.. اغتصب طالبة وارتكب جريمة في شقته

الصور

image description

انهيار "الكينج" محمد منير في جنازة ابن عمه ومدير أعماله

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

image description

مباراة الزمالك وزيسكو بدورى أبطال إفريقيا

image description

بحضور رجال السياحة.. افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية

الأكثر قراءة

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

فضيحة أستاذ جامعي.. اغتصب طالبة وارتكب جريمة في شقته

«وضع مخل».. خاف افتضاح أمره فقتل شقيقه الطفل فى الشرقية

نيفين جامع تعلن وقف قرارات «تخص رجال أعمال»

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

معرض «بلاستكس 2020» يشهد زيادة 50% في المساحة

الصحة

اكتشاف بكتيريا تساعد على التخلص من الضغط النفسي

%8 من الوفيات بسبب الكحوليات

منها النوم.. 5 عادات تحميك من الأمراض النفسية

25 % من الأطفال يعانون من «التوحد»

الرئيس نيوز

قبل اجتماع واشنطن.. خبراء: إثيوبيا تراوغ والسودان موقفه "مائع"

خبراء عن تعديلات "تنظيم السجون": جيدة.. و"التجمهر" تهمة فضفاضة

"إسلام أردوغان".. سعيد شعيب يفضح الحكم الإخواني لتركيا

البورصة تربح 3.7 مليار جنيه.. وارتفاع جماعي بمؤشراتها

منوعات

طريقة جديدة لإنقاذ الملابس بعد انكماشها

ملياردير ياباني يقدم عرضًا خياليًا لـ«السناجل»

انقراض أكبر أسماك المياه العذبة (فيديو)

الجانب الأخر لـ الأخطبوط (فيديو)

كشكول

وكيل التعليم بشمال سيناء يوجه تعليمات لمراقبي الامتحانات

إداريو البدرشين يستغيثون بوزير التعليم لصرف مستحقات 26 شهرا

طالب الإعدادية يتخلص من شقيقه لهذا السبب

جناح للطفل بمعرض الكتاب لبناء شخصيته

إسلام سياسي

مقتل 5 أشخاص على يد متطرفين بنيجيريا

أمين حزب الله: داعش صنيعة أمريكية

عملية أمنية واسعة للقوات العراقية لتطهير جزيرة الحضر من داعش

الجو السوى يستهدف مجموعات تابعة لـ"داعش"

مقالات الرأي
ماجد حبته
هذا السلطان.. وهذه السلطنة
د.أحمد الخميسى
الرواية «لايت».. لا صلصة ولا ثوم
بسنت حسن
«الوداع» بنكهة صينية
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. «أمال وهيام» و«فردة شمال» بالثقافة السينمائية

الفنون التشكيلية تستعرض الهوية المصرية في معرض الكتاب الـ51

الأربعاء.. رحاب إبراهيم تناقش «تمامًا مثل أي دلو» بالنيل الثقافية

«العراف».. رواية جديدة لـ محمد فؤاد قاعود عن دار المؤسسة

صفحتنا ع الفيس بوك