العثور على جثة ملقاة بسوق الخضار في ميت غمر

عثر عدد من التجار بسوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة ميت غمر بالدقهلية، اليوم، على جثة لشخص في العقد الرابع من عمره ملقاة بجانب أحد المحلات.



وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد يحيى عبدالعزيز، مدير إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من بعض التجار بسوق الجملة بمدينة ميت غمر بالعثور على جثة ملقاة داخل السوق.



انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ميت غمر بقيادة الرائد عبدالحميد الشورى، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص مجهول الاسم والعنوان أمام سوق الجملة- يبلغ من العمر نحو 45 سنة، ولا توجد معه هوية تبين الاسم أو العنوان.



جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ميت غمر المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.