الأحد 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عبد العال يحيل 4 قرارات رئاسية للجنة التشريعية للدراسة

الأحد 12/يناير/2020 - 04:42 م
علي عبد العال
علي عبد العال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، 4 قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وتضمنت القرارات المحالة، قرار رئيس الجمهورية رقم 660 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019.

كما شملت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 661 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، مصر بين الحكومة "وتمثلها وزارة النقل" بصفتها المقترض وبنك الاستيراد والتصدير الصيني بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 16 يناير 2019.

كما أحال رئيس مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قرار رئيس الجمهورية رقم 662 لسنة 2019 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقم 663 بشأن الزيادة العامة في رأس المال المصرح به للبنك، ورقم 664 بشأن الزيادة الاختيارية في رأس المال المصرح به للبنك والصادرين بتاريخ 1 أكتوبر 2018، وعلى أداتي اكتتاب الجمهورية في الأسهم المخصصة لها في هاتين الزيادتين.

كما تضمنت القرارات المحالة للجنة ذاتها، قرار رئيس الجمهورية رقم 663 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومتي مصر ولاتفيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في مدينة ريجا بتاريخ 17 أكتوبر 2019.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

«هدوء حذر».. هل ينتظر الشرق الأوسط مفاجأة قريبة؟

منذ ساعة و 8 دقيقة

بعد رحيل قابوس.. ماذا تنتظر «سويسرا الشرق» في عهد الحياد؟

منذ حوالي 14 ساعة

وزير البترول: إسرائيل ستحول غازها لمصر لإسالته وإعادة تصديره

منذ يومين

ترامب يُعلق على انفصال الأمير هارى وميجان عن العائلة الملكية

الصور

image description

انهيار "الكينج" محمد منير في جنازة ابن عمه ومدير أعماله

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

image description

مباراة الزمالك وزيسكو بدورى أبطال إفريقيا

image description

بحضور رجال السياحة.. افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية

الأكثر قراءة

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

فضيحة أستاذ جامعي.. اغتصب طالبة وارتكب جريمة في شقته

«وضع مخل».. خاف افتضاح أمره فقتل شقيقه الطفل فى الشرقية

نيفين جامع تعلن وقف قرارات «تخص رجال أعمال»

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

معرض «بلاستكس 2020» يشهد زيادة 50% في المساحة

الصحة

اكتشاف بكتيريا تساعد على التخلص من الضغط النفسي

%8 من الوفيات بسبب الكحوليات

منها النوم.. 5 عادات تحميك من الأمراض النفسية

25 % من الأطفال يعانون من «التوحد»

الرئيس نيوز

قبل اجتماع واشنطن.. خبراء: إثيوبيا تراوغ والسودان موقفه "مائع"

خبراء عن تعديلات "تنظيم السجون": جيدة.. و"التجمهر" تهمة فضفاضة

"إسلام أردوغان".. سعيد شعيب يفضح الحكم الإخواني لتركيا

البورصة تربح 3.7 مليار جنيه.. وارتفاع جماعي بمؤشراتها

منوعات

طريقة جديدة لإنقاذ الملابس بعد انكماشها

ملياردير ياباني يقدم عرضًا خياليًا لـ«السناجل»

انقراض أكبر أسماك المياه العذبة (فيديو)

الجانب الأخر لـ الأخطبوط (فيديو)

كشكول

وكيل التعليم بشمال سيناء يوجه تعليمات لمراقبي الامتحانات

إداريو البدرشين يستغيثون بوزير التعليم لصرف مستحقات 26 شهرا

طالب الإعدادية يتخلص من شقيقه لهذا السبب

جناح للطفل بمعرض الكتاب لبناء شخصيته

إسلام سياسي

مقتل 5 أشخاص على يد متطرفين بنيجيريا

أمين حزب الله: داعش صنيعة أمريكية

عملية أمنية واسعة للقوات العراقية لتطهير جزيرة الحضر من داعش

الجو السوى يستهدف مجموعات تابعة لـ"داعش"

مقالات الرأي
ماجد حبته
هذا السلطان.. وهذه السلطنة
د.أحمد الخميسى
الرواية «لايت».. لا صلصة ولا ثوم
بسنت حسن
«الوداع» بنكهة صينية
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. «أمال وهيام» و«فردة شمال» بالثقافة السينمائية

الفنون التشكيلية تستعرض الهوية المصرية في معرض الكتاب الـ51

الأربعاء.. رحاب إبراهيم تناقش «تمامًا مثل أي دلو» بالنيل الثقافية

«العراف».. رواية جديدة لـ محمد فؤاد قاعود عن دار المؤسسة

صفحتنا ع الفيس بوك