أفلام تسجيلية ورسوم متحركة بقاعة سينما معرض الكتاب

تبدأ فعاليات البرنامج الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 51، في الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري، وتنتهي في الثامنة مساء يوم الثلاثاء 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.



وتتضمن قاعات المعرض هذا العام عددًا من الندوات والأنشطة والفعاليات الثقافية، وكان للسينما نصيب من المشاركة في الدورة الـ51 للمعرض، فتستضيف قاعة السينما عددًا من أبرز نجومها وصناعها، منهم: يسرا، لبلبة، آسر ياسين، مصطفى شعبان، إياد نصار، محمد فراج، أحمد مراد، عبد الرحيم كمال، وأُنسي أبوسيف.



وتعرض القاعة أيضًا أهم الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، وأفلام الرسوم المتحركة، ومجموعة من الأفلام الروائية الطويلة، منها: «رمسيس راح فين»، و«الكنز 1 و2»، و«الفيل الأزرق»، و«لما بنتولد»، و«احكي لى»، و«بين بحرين»، و«صورة الفارس والأمير»، و«ستموت في العشرين»، وسيعقب كل عرض ندوة حول العمل وموضوعه.



وجدير بالذكر أن الهيئة العليا للمعرض اختارت المفكر المصري جمال حمدان، شخصية هذا العام، كما تم اختيار دولة السنغال لتكون ضيف شرف المعرض.