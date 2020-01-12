«الزيات» تصدر «عروسة ماريونيت» لمعرض الكتاب

صدر حديثًا عن دار الزيات للنشر والتوزيع رواية "عروسة ماريونيت"، للكاتبة تقى خالد، ضمن استعداداتها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2020، المقرر انطلاقه 22 يناير الجاري، بمركز المعارض الدولي التجمع الخامس.



الرواية تصحيح لغوي وإخراج داخلي: الباشا عبدالباسط، وتصميم غلاف: فاطمة الزهراء، ومن أجوائها: "ظننت أنك ملكتني كعروسة ماريونيت، أمسكت خيوطها بين يديك، وتفاجأت عندما قطعت عروستك الماريونيت خيوطها.. وتحررت منك!".



يقع جناح دار الزيات للنشر والتوزيع في صالة1، جناحA46k، ومن المقرر أن تشارك الدار بأكثر من 150 عنوانًا جديدًا، بجانب عدد من الإصدارارت السابقة، وتقدم تخفيضات كبيرة لتشجيع القراء على إقتناء الأعمال الأدبية والإبداعية.