الصين تعارض الاتصالات الرسمية مع تايوان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، اليوم الأحد: إن قضية (تايوان) تتعلق بالمصالح الجوهرية لبلاده، مضيفا أن «بكين» تعارض إجراء الدول ذات العلاقات الدبلوماسية معها أي شكل من أشكال الاتصالات الرسمية مع تايوان، داعيا الدول المعنية إلى أن تلتزم بمبدأ "صين واحدة".



وأضاف شوانغ- في تصريح اليوم الأحد، تعليقا على تقديم مسئولين بعدد من الدول تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين التهنئة إلى الإدارة الجديدة الفائزة في انتخابات أمس بـ«تايوان»، أن انتخابات قيادة تايوان هي شئون داخلية للصين، وإن تقديم كبار المسئولين في دول بعينها تهنئة على الانتخابات في تايوان انتهاك لمبدأ "صين واحدة"، معربا عن استياء بلاده الشديد ومعارضتها الحازمة هذا الأمر وتقديمها احتجاجات للدول المعنية.