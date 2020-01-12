«Cairo Calling».. برنامج يهتم بصناعة النشر بمعرض الكتاب

لأول مرة في تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب، تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، لإقامة برنامج بقاعة البرنامج المهنى، يهتم بصناعة النشر وحقوق الترجمة بالتعاون مع دور النشر الخاصة تحت مسمى «Cairo Calling»، يأتي فيه مجموعة من صناع النشر في العالم، يعقدون اجتماعات مهنية مع الناشرين المصريين، ويطلعون على أحدث الإصدارات الفكرية والإبداعية من أجل ترجمتها إلى اللغات الأخرى.



كما تتعرض النقاشات داخل تلك القاعة لموضوعات وقضايا ملحة، تخص الكتاب وصناعته، أهمها: انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد الناشرين المصريين، وتقنيات وتسويق وبيع الكتب، كما تبحث عن إجابات لأسئلة مطروحة بقوة، مثل: كيف تبيع حقوق النشر؟ وكيف تكون وكيلًا أدبيًّا؟



بالإضافة إلى استضافتها مجموعة من حفلات توقيع تمثل هيئات ودور نشر مختلفة، كمركز الحضارة العربية، واتحاد الكتاب، وسلسلة كتابات جديدة، ودار أخبار اليوم، ودار نهضة مصر.



يذكر أن الهيئة العليا للمعرض اختارت المفكر المصري جمال حمدان، شخصية هذا العام، كما تم اختيار دولة السنغال لتكون ضيف شرف المعرض.