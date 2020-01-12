هذا مبدأنا.. مكرم محمد أحمد يستعرض مجهودات «الأعلى للإعلام»

تضمن التقرير السنوي الثاني عن حالة الإعلام في مصر، الذي انتهى منه المجلس، مقالا لرئيس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد، بعنوان "هذا مبدأنا".



وأشار مكرم، في مقاله إلى تركيز جهود المجلس منذ قرار تشكيله على رفع مستوى الاحترافية للإعلام المصري، ودراسة عن حرية الرأي والتعبير تجيب على التساؤلات الخاصة بمدى تمتع الإعلام المصري بالحرية والاستقلالية وفق معايير تعمل بها لجنة إعداد التقرير برئاسة جمال شوقي.



وأعلن المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، إصدار التقرير السنوي الثاني رسميًا، وإرسال نسخة منه إلى رئاسة الجمهورية.



وأكد التقرير أن الإعلام المصري يتمتع بالحرية، ولا يزال يحتاج إلى مزيد من الاحترافية مما جعله غير قادر على التعبير عما يحيط بالدولة المصرية من تهديدات وعما يتم فيها من إنجازات غير مسبوقة.



وأشار إلى أن الإعلاميين يتمتعون بالحرية والاستقلالية والحماية في أداء عملهم وأن المجلس يفتخر بأنه جنب الإعلاميين والصحفيين مغبة الوقوف في ساحات المحاكم من خلال اللوائح والإجراءات التي طبقها.