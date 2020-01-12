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عالم

البطريرك الماروني: الأزمات اللبنانية نتيجة التمسك بالسلطة

الأحد 12/يناير/2020 - 04:21 م
مار بشاره بطرس الراعي،
مار بشاره بطرس الراعي،
ا ش ا
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أكد البطريرك الماروني الكاردينال، مار بشاره بطرس الراعي، أن الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان، مرجعها إهدار المال العام والتمسك بالسلطة ورفض تداولها والاستثئار بها من خلال الحصص الوزارية والأشخاص الذين يشغلون الوزارات.

وأعرب بطريرك الموارنة، في كلمة له خلال قداس الأحد، عن دهشته إزاء قيام القوى السياسية التي أتت برئيس الوزراء المكلف الدكتور حسان دياب، بعدم تسهيل مساعيه الحثيثة تجاه تشكيل الحكومة الجديدة في سبيل إنقاذ لبنان.

وانتقد عدم مزاولة حكومة تصريف الأعمال القائمة، لعملها ومسئولياتها، معتبرا أنها تترك "سفينة الوطن عرضة الأمواج العاتية والرياح العاصفة من دون ربان".

وقال: "هل تدرك حكومة تصريف الأعمال التي تهمل واجبها، وهل يدرك معرقلو تشكيل الحكومة الجديدة وإعلان الانتهاء منها، وهل تدرك القوى السياسية والأحزاب والكتل النيابية المتباعدة والمعطلة لأي حوار مسئول، حجم الخسارة المالية والاقتصادية والتجارية والمعنوية التي يتكبدها لبنان شعبا وكيانا ومؤسسات".

وأضاف البطريرك الماروني: "أهكذا تُمارس السياسة كفن شريف لخدمة الخير العام عندنا؟.. هل تعطيل شئون الدولة والشعب أصبح وسيلة للكيدية السياسية؟.. منذ 3 أشهر وانتفاضة الشباب اللبناني تُخاطب ضمائر المسئولين، فنأمل أن يُصغوا إليهم قبل أن تتحول انتفاضتهم إلى ثورة هدامة، ومن ثم فلا بد من مصارحة ومصالحة عامة لاستعادة الوحدة الوطنية بكل مكونات المجتمع اللبناني".

ويشهد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة عقبات كبيرة، جراء الخلافات المستعرة داخل الفريق السياسي الواحد الذي كلف حسان دياب ترؤس وتشكيل الحكومة (فريق قوى الثامن من آذار السياسية بزعامة حزب الله) ويتعلق معظم تلك العقبات بالصراع على الحصص الوزارية ونوعية الحقائب التي سيحصل عليها كل طرف وأسماء من سيشغلون المناصب الوزارية.

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