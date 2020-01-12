تغيير اسم مسلسل «اطمني» إلى «طاقة حب»

قرر صناع مسلسل "اطمني" تغيير اسم العمل إلى "طاقة حب"؛ وذلك بعد اعتراض عدد من أبطال المسلسل على اسمه المبدئي.



ويواصل المخرج أحمد يسري، تصوير أحداث المسلسل بشكل مكثف، حيث لم يتبق له سوى أسبوع تصوير، ويعلن الانتهاء من العمل كاملا، والذي تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، حيث يتضمن المسلسل ثلاثة خطوط درامية لكل منها شخصية توضح وتفسر الأزمات الاجتماعية والحب بطريقتها الخاصة.



"طاقة حب" من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية، وهو من نوعية المسلسلات ذات الحلقات الطويلة التي تصل إلى 60 حلقة، ويناقش في أحداثه قضية الاختيار من جانب اجتماعي رومانسي، ومدى قدرة كل شخص على الاختيار في الحياة.



"طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك في بطولته سامح الصريطي، أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وأحمد صفوت، ومن إخراج أحمد يسري.