فنون شعبية ومسرح وموسيقى.. أنشطة فنية بمعرض الكتاب

يعد النشاط الفني في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ51، المقرر انطلاقها 22 يناير الجاري، فاكهة أنشطته وفعالياته ووجبته المفضلة بالنسبة لغالبية جمهوره، من مختلف الأجيال، لا سيما عشاق الفنون.



وتتوزع فعاليات النشاط الفني على أربعة محاور رئيسية:

1- الأول (فنون ومواهب): تقدم من خلاله وزارة التربية والتعليم عددًا من طلابها الموهوبين عبر مسابقات فنية.



2- الثاني: فرق خاصة، (السمسية، الفرقة الصينية، الروسية، فرقة المدار، فرقة بسام جمعة) تقدم عروضها المختلفة للرواد.



3- الثالث: الفنون الشعبية (فرق قصور الثقافة)، ومنها الحرية، الشرقية، الإسماعيلية، الفرقة القومية من البيت الفني للفنون الشعبية.



4- الرابع: موسيقى ومسرح، ويقدم عروضًا لفرقة أكاديمية الفنون، الأوبرا، أوركسترا الشباب، تخت شرقي.





