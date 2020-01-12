ضبط حزام ناسف وصاروخ ومتفجرات قرب جامع النوري في الموصل بالعراق

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بالعثور على حزام ناسف بصاروخ طائرة ومتفجرات قرب جامع النوري في الجانب الأيمن لمدينة الموصل في محافظة نينوى.



وقال المصدر- في تصريح لقناة السومرية نيوز الإخبارية- إن شرطة نينوى أفادت بوجود أجسام غريبة في منطقة قرب جامع النوري بالجانب الأيمن لمدينة الموصل، فتم تشكيل فريق عمل والتوجه للمكان المقصود، حيث تم العثور على حزام ناسف يحتوي على مواد متفجرة (TNT) وكريات حديد للتشظية وفتيل قدح كورتكس.



وأضاف أن الفريق عثر على قذيفتي هاون 120 ملم، ورمانتين يدويتين، و3 عبوات ناسفة تصنيع محلي، مخصصة للإلقاء اليدوي، وصاروخ طائرة مسيرة، موضحًا أنه تم التعامل مع تلك المواد وفق الإجراءات القياسية المعتمدة وتفكيكها في محلها دون حادث يذكر.