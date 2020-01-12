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المعرض

تنمية الطفل المصري وبنائه في جناح بمعرض الكتاب

الأحد 12/يناير/2020 - 04:11 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور
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يهدف النشاط المقام في جناح الطفل المقام في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51، المقرر انطلاقه 22 يناير الجاري، إلى تنمية الطفل المصري وبنائه، من خلال المشاركة الفاعلة في معرض الكتاب بمختلف الفعاليات: (الورش الفنية، والعروض التفاعلية، والفنون القولية، وركن طل على كتابك).

ويضم الجناح ركن الورش الفنية، ويهدف إلى بناء مهارات الطفل من خلال الورش الفنية بمختلف أنواعها من رسم وتلوين على الخزف، وتدوير المخلفات البيئية، ورسم أقنعة إفريقية، وجداريات وحروف فرعونية، وتصنيع العرائس المختلفة كالأراجوز وعرائس المسرح.

ويشهد الجناح أيضًا الورش التفاعلية للأطفال حول ترشيد الاستهلاك، وورش الدمج بالاشتراك مع المجلس القومي للأشخاص ذوي القدرات الخاصة، والورش التفاعلية السنغالية (ضيف الشرف)، ورشة اصنع لعبتك بنفسك، وورش مسرح الطفل المتنوعة، وصناعة الأراجوز وعرائسه، وورشة كيف تكتب سيناريو بالاشتراك مع المركز القومى لثقافة الطفل، بالإضافة إلى ورشة الرسوم المتحركة.

وركن الفنون القولية، يشمل الكثير من ورش الحكي بمختلف أنواعها (تثقيفية، توعوية، ترفيهية، تاريخية... وغيرها)، ومنها ما يتحدث عن الأراجوز المصرى، وكيفية اختيار كتاب للطفل، وتعديل السلوك العدواني، واكتشاف الموهبة الأدبية، والتربية الإيجابية، بالإضافة إلى الكثير من حفلات التوقيع لمجموعة من كُتب الأطفال، أبرزها: "سنابل الأمل"، و"حنان في بحر المرجان"، وظل الفيل"، و"سبل السعادة"، وتُعقد مجموعة من اللقاءات مع كتّاب الطفل يوميًا، منهم: أحمد عبدالمنعم، وأحمد طوسون، ورانيا حسن، وأحمد فضل شبلول، وفاطمة المعدول.

وجديد برنامج الأنشطة الخاصة بالطفل هذا العام، هو ركن "طل على كتابك"، وهو ركن للمطالعة اليومية.

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