الفنون التشكيلية تستعرض الهوية المصرية في معرض الكتاب الـ51

تدور فعاليات قاعة الفنون التشكيلية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ51، المقرر انطلاقها 22 يناير الجاري، حول الهوية المصرية فى الفنون والحرف التقليدية والشعبية والآثار، ودراسة العلاقة بين الماضي والحاضر، بالإضافة إلى إشكاليات فنون "الميديا الجديدة" والعلاج بالفن، والتركيز على علاقة الهوية المصرية بالآخر، وخاصة بالثقافات الإفريقية.



يأتي ذلك عبر مجموعة من الندوات وورش العمل والمعارض، وهي: اللوحة التشكيلية ومخاطبة الجمهور، والرموز المصرية والشعبية فى أعمال الفنانين المصريين، وابدأ مشروعك الصغير- الحرف اليدوية، والعلاج بالفن، وفنون مصر الإسلامية، وكيف ترسم الكاريكاتير، وكيف ترسم البورتريه، ورسم بورتريهات ساخرة للجمهور بجوار جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب.



وأيضًا معرض فن تشكيلي لإنتاج طلاب وأعضاء التدريس بالمعهد العالى للفنون التطبيقية بمدينة السادس من أكتوبر، ومعرض الكاريكاتير العام، ومعرض كاريكاتير نجيب محفوظ، وورشة عمل للأطفال ذوي القدرات الخاصة بالتعاون مع مؤسسة جايكا اليابانية الثقافية.