برلمانى تونسى: من حق الدولة معرفة ما دار فى لقاء أردوغان والغنوشى

اعتبر عضو مجلس نواب الشعب التونسي عن حزب "تحيا تونس" مبروك كرشيد أن زيارة رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة) إلى تركيا قد هتكت الأعراف الدبلوماسية ومست السيادة التونسية.



وقال كرشيد عبر صفحته على "فيسبوك"، اليوم الأحد" إنه ليس مسموحا للغنوشي الالتقاء بالرئيس التركي منفردا دون حضور السفير التونسي، مشددا على أنه من حق الدولة التونسية أن تعرف ما دار في هذه الزيارة التي وقعت بعيدا عن رقابتها".



وأوضح أن الرئيس التونسي هو الوحيد الذي يمكنه أن يعقد اجتماعا منفردا برئيس دولة أجنبية، مشيرا إلى أن "توجيه دعوة إلى الغنوشي من الرئيس التركي تمر عبر مؤسسات الدولة وقبولها منه يجب أن يخطر به بصفة رسمية مكتب المجلس حتى إذا كانت الدعوة وجهت إليه بصفة حزبية أو شخصية طالما أنها معلنة ورسمية، فهو رئيس مجلس النواب وهي الصفة التي ستلازمه ما ظل رئيسا له".