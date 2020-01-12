نجوم قاعة الشعر بمعرض الكتاب الـ51

تصدح قاعة الشعر هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51، المقرر انطلاقها 22 يناير الجاري، بأصوات مجموعة متميزة من شعراء مصر والوطن العربي والعالم ينتمون إلى أجيال مختلفة.



يضيئون بقصائدهم أجواء المعرض، نذكر منهم: علي الدميني (السعودية)، وإبراهيم داود، وفاطمة قنديل، وعبدالرحمن مقلد، وعزت الطيري، ومحمد على شمس الدين ( لبنان)، ودرويش الأسيوطي، وحسين القباحي، وغسان الخنيزي (السعودية)، وعماد غزالي، وهيروشي ثانيوشي (اليابان)، وأنجلينا بونج (ماليزيا)، ناهد الشمري (العراق)، وعلوي الهاشمي (البحرين)، وئام غداس (تونس)، وخلود المعلا (الإمارات)، وإيزاك ألاونزا (إسبانيا)، وجومانا مصطفى (الأردن).



وتصاحب الأمسيات مجموعة من اللقاءات المفتوحة مع شعراء بارزين، مثل: محمد سليمان، وزين العابدين فؤاد، ومحمد علي شمس الدين، ويديرها نقاد كبار، منهم: د. صلاح فضل، ود. شيرين أبوالنجا، ود. صلاح السروي.