تقرير «الأعلى للإعلام»: لم يسجن صحفي واحد في قضايا نشر خلال 2019

أعلن المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، إصدار التقرير السنوي الثاني رسميًا، وإرسال نسخة منه إلى رئاسة الجمهورية.



وأكد التقرير أن الإعلام المصري يتمتع بالحرية وتنقصه الاحترافية التي جعلته غير قادر على التعبير عما يحيط بالدولة المصرية من تهديدات وعما يتم فيها من إنجازات غير مسبوقة.



وأشار إلى أن الإعلاميين يتمتعون بالحرية والاستقلالية والحماية في أداء عملهم وأن المجلس يفتخر بأنه جنب الإعلاميين والصحفيين مغبة الوقوف في ساحات المحاكم من خلال اللوائح والإجراءات التي طبقها.



وأكد المجلس أنه لم يتم حبس صحفي أو إعلامي واحد في قضية نشر عام 2019ّ.



وطالب المجلس بدراسة الأوضاع المتعثرة التي تهدد بقاء صحف المعارضة نتيجة الاختلالات في هياكلها المادية منذ 2011.