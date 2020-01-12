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المعرض

أحدث إصدارات دار نهضة مصر للنشر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

الأحد 12/يناير/2020 - 03:58 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ايهاب مصطفى
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تشارك دار نهضة مصر للنشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب بمجموعة متنوعة من الكتب الثقافية لكبار الكتاب والسياسيين ورجال الفن والثقافة في مختلف المجالات، إلى جانب عدد من الروايات الجديدة، يأتي في مقدمة تلك الإصدارات الجديدة: رواية "المرشح" لخالد حبيب، و"دندنة" لسناء البيسي، و" تفاصيل بسيطة" ليسري الفخراني، وبواب العبارة" لمحمد هنيدي و"على مقهى الحالمون بالغد" للدكتور حسام بدراوي، و"أيام في بيت المحترم" لشافكي المنيري، و"مصريات عربية" للدكتورة رضوى زكي.

إلى جانب مجموعة من الإصدارات السياسية تضم كتاب "أزمتنا.. صراع الأصالة والاستنساخ" للسفير دكتور محمد البدري. كما تقدم الدار "أسرار حرب الغاز" و"فوق سطح ملتهب" للسفير جمال طه، أما في إطار الكتب الاجتماعية فتقدم الدار كتاب "فرحتي" لخبيرة علم النفس الإيجابي يمنى سمير.

وعن الأدب الساخر تقدم نهضة مصر هذا العام كتاب "بواب العبارة " لمحمد هنيدي المأخوذ عن برنامجه الإذاعي الذي يحمل نفس العنوان. ومن كتب الثقافة الإسلامية تقدم الدار إصدارًا جديدًا لمصطفى حسني تحت عنوان "سحر الدنيا"، بالإضافة إلى " قواعد الفقه الكلية" لشوقي علام، كما تقوم بنشر كتاب" الإسلام والعلم والحضارة" لرجائي عطية.

ومن الأعمال العالمية المترجمة تقدم نهضة مصر كتاب"مهارات التواصل الذكي"لآني ليونيت. كما تقدم كتاب"مدرب الحياة الذكي" لجيل هاسونو" ستارت أب عربية" لأمير حجازي، أما في مجال الأدب فتقدم كتاب "أبناء العظم والدم" لتوم يأديمي.

ومن أعمال كبار الأدباء تقدم الدار هذا العام مجموعة كبيرة جدًّا من كتب كبار الأدباء، لتكون في متناول الشباب مثل أعمال يحيى حقي ويوسف إدريس وأنيس منصور وعباس العقاد، إلى جانب مجموعة من أعمال الراحل جمال الغيطاني؛ حيث تقوم نهضة مصر بإحياء ذكراه من خلال إقامة ندوة ثقافية خلال أيام المعرض لمناقشة أعماله، كما سيشهد المعرض عدة إصدارات لأهم أعمال كل من صالح مرسي ومصطفى أمين.

كما أن هناك أحدث إصدارات الأطفال من كتب مؤلفة وسلاسل عالمية، ففي مجال الطفل فتقدم نهضة مصر باقة من أحدث القصص والإصدارات منها "حقيبة ولون ووطن" لإيمان عبدالحميد، "من يعيدالدفء للمدينة" لأحمد طوسون، "لؤلؤة من السماء" لسماح أبوبكر عزت، و"رافعة الأثقال" لرانية أمين. هذا إلى جانب مجموعة من الكتب المترجمة العالمية الأفضل مبيعًا على مستوى العالم، حيث إن الشركة هي الوكيل الوحيد لمنتجات شركة ديزني العالمية Disney وناشيونال جيوجرافيك National Geographic وDK. كما تقدم أيضًا كتب سكولاستيك Scholastic.

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