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المعرض

فعاليات القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

الأحد 12/يناير/2020 - 03:55 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور
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تشهد القاعة الرئيسية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ51، المقرر انطلاقها 22 يناير الجاري ثلاثة محاور، تناقشها مجموعة من الندوات التي تقام بتلك القاعة.

المحور الأول منها يتناول «مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع»، انطلاقًا من اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي-اليونسكو 2005م، وأهم ندواته: "الدبلوماسية الثقافية الأفروعربية"، و"الثقافة الإفريقية وتساؤلات الهوية"، و"الاستثمار والتنمية فى إفريقيا.. رؤية مستقبلية"، و"الموارد الطبيعية وآفاق التنمية والتصنيع في إفريقيا"، و"الأمن في إفريقيا.. حتمية التعاون"، و"التنوع الثقافى.. العلاقات الإفريقية الصينية.. تاريخ ومستقبل"، و"الأدب الإفريقي.. التعدد اللغوي وثوابت الهوية".

والمحور الثاني يقدم شخصية المعرض، الدكتور جمال حمدان، فيلسوف الجغرافيا وشاعر المكان والخرائط، صاحب كتاب «شخصية مصر.. دراسة في عبقرية المكان».

أما المحور الثالث؛ فهو اللقاء الفكري، ويستضيف فيه القاعة على مدار أيام المعرض، عددًا من المفكرين والأدباء والفنانين المصريين والعرب والأجانب، في حوار مفتوح حول مشروعاتهم، وأبرز ضيوف هذا المحور: وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، ووزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم، ووزير الشباب د. أشرف صبحي، ووزير التعليم د. طارق شوقي، ود. زاهي حواس، والفنانة القديرة سميحة أيوب، والسيدة نادليكا مانديلا حفيدة الزعيم نيلسون مانديلا، ود. رشا قلج المرأة الأكثر تأثيرًا في إفريقيا 2019، والمخرج المصري يسري نصرالله، والأديب السوداني طارق الطيب، والكاتب نبيل فاروق، والمهندس هاني عازر المشرف على بناء محطة قطارات برلين.

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