انطلاق فعاليات الاجتماع السنوي للمجلس العربي لتدريب الطلاب بجامعة مصر (صور)

انطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات الاجتماع السنوي السادس والعشرون لمجلس إدارة المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي والذي تستضيفه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ويقام تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء.



صرح بذلك الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأضاف أنه يأتى فى إطار اهتمام مركز التبادل الطلابي بالجامعة بالتواصل الفعال من خلال ملتقيات الإبداع، التي يشارك فيها الطلاب بالأبحاث في مختلف المجالات.



وقال نائب رئيس الجامعة ومدير المركز الطلاب لتدريب الطلاب الدكتور مختار الظواهري، إن المركز بالتعاون مع المجلس العربي لتدريب الطلاب يسعى من أجل تدريب والإبداع الطلابي وتبادل وجهات النظر، بما ينعكس على تحقيق تعاون مستقبلي بين الجامعات المشاركة.



وأشارت الدكتورة ياسمين الكاشف الأمين العام لمجلس الأمناء ومدير إدارة المركز بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والمشرفة على فعاليات الاجتماع إلى أن الهدف من هذا المركز هو تعميق العلاقات بين الدول العربية وشبابها من خلال عقد ملتقيات للتدريب والإبداع بين الطلاب وأضافت الكاشف أن المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي يحقق بعدا أكاديميًا من خلال تبادل الخبرات مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب كما يحقق أيضا بعدا ثقافيا من خلال ترسيخ العادات والتقاليد في مختلف الدول العربية لدى الطلاب المشاركين في البرنامج.



وقد أقيم هذا الاجتماع بحضور أعضاء المجلس العربي كل من الدكتور عبدالكريم القضاة رئيس مجلس إدارة المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي، والدكتور فواز الزغول مدير المجلس، والدكتور بسام المحادين من جامعة مؤتة، والدكتور عامر قاسم من جامعة العين والدكتور محمد محمد سعيد من جامعة تعز، الدكتور غسان عواد من جامعة العلوم التطبيقية بالبحرين، والدكتور محمد الأحمد من جامعة بيرزيت، كما حضر أمين اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق.



يذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كانت قد حصلت على المركز الأول في برامج التبادل الطلابي لمدة 5 أعوام متتالية الأمر الذي أهل الجامعة لأن تكون عضوًا دائمًا بمجلس إدارة المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي ليصبح بذلك أول جامعة مصرية خاصة تحصل على هذه المكانة.