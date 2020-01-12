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طارق فهمى يكشف تطورات الأوضاع بالمنطقة مع محمد الباز فى «90 دقيقة»

الأحد 12/يناير/2020 - 03:43 م
دكتور محمد الباز
دكتور محمد الباز
ياسمين عباس
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يستضيف الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" على شاشة "المحور"، الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، في حوار يكشف ويحلل فيه كلمة رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أمام مجلس النواب المصري.

كما يقدم "فهمي"، رصدًا كاملاً عن دور مصر في دعم المؤسسات الشرعية الليبية، على رأسها الجيش الوطني الليبي، ومجلس النواب الليبي، وذلك في مواجهة الميليشيات المسلحة التي يقودها فايز السراج، بالتعاون مع الرئيس التركي رجب أردوغان، وماذا عن مطامع أردوغان في المنطقة.

وأيضا يتحدث الدكتور طارق فهمي، عن تفاصيل ما يحدث من صراع في شرق المتوسط بعد توقيع الاتفاقية بين السراج وأردوغان، ومدى شرعية هذه الاتفاقية، وأهدافها، كما يقدم تحليلا عما يدور من صراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بعد مقتل قاسم سليماني، وأبوالمهدي المهندس، وما يحدث من تبادل اتهامات وتهديدات بين الطرفين، وتفاصيل أكثر عما يدور في سوريا والعراق ولبنان من احتجاجات وتظاهرات وصراعات داخلية.

كما يقدم الإعلامي محمد الباز، تفاصيل جديدة حول علاقة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، بمصر، ومدى العلاقات التي تربط بين سلطنة عمان والدولة المصرية على مدار التاريخ، والمسيرة الحافلة التي قدمها السلطان قابوس بن سعيد، والتي دامت نحو 50 سنة في سلطنة عمان.

ويكشف الدكتور محمد الباز، عن تفاصيل وكواليس ما دار خلال زيارة المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إلى البرلمان المصري، وتفاصيل ما ذكره في تصريحاته أمام أعضاء البرلمان، كما يناقش، خلال الحلقة، مخططات الإخوان ولجانهم الإلكترونية، وذلك للتحريض للنزول في 25 يناير المقبل، وذلك ضمن مخططات الجماعة الإرهابية، وما يتم ترويجه عبر وسائل إعلامهم التي تبث من تركيا وقطر، وتفاصيل وكواليس عن الدور الذي يقوم به الأُجراء أيمن نور ومحمد ناصر ومعتز مطر وغيرهم من الهاربين في التحريض على النزول ونشر العنف والفوضى في البلاد.

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