إصابة 3 ليبيين إثر تصادم سيارة في مطروح

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأحد، إثر تصادم سيارة، في منطقة الفجيرة التابعة لمدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة لتلقي العلاج.



وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "نزار جبريل محمد 34 سنة ليبي الجنسية -ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم، أحمد بلعيد رجب 38 سنة ليبي الجنسية مصاب بكدمة بالركبة، نادية علي أحمد 36 سنة ليبية الجنسية ومصابة بكدمات متفرقة بالجسم".



وتلقى الدكتور محمد سعدية مدير مرفق إسعاف مطروح، إخطارا يفيد بإصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارة بمنطقة الجفيرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس الحكمة لتلقي العلاج وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.