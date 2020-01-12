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المعرض

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يواجه الشائعات المغرضة

الأحد 12/يناير/2020 - 03:35 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أميرة العناني
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يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدوليّ للكتاب 2020، لزواره كتاب "الإشاعات الكاذبة وكيف حاربها الإسلام"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوى، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.

انطلاقًا من دور الأزهر الدعوي والاجتماعي ومواجهته للظواهر السلبية في المجتمع، حرص على أن جناحه بالمعرض، يواجه الشائعات الكاذبة؛ لما تسببه من هدمٍ للأوطان والمجتمعات، وزعزعةٍ للثقة المتبادَلة بين أفراد الوطن الواحد.

يقول الدكتور محمد سيد طنطاوي في طليعة كتابه، إن سنة الله في خلقه اقتضت أن يجعل هذه الحياة نزاعًا بين الخير والشر، وصراعًا بين الحق والباطل، وبين المصلحين والمفسدين، مشيرًا إلى أن من أقبح القبائح التي سلكها الأشرار لمحاربة الأخيار قذفهم لهم بما هم بريئون منه، وإشاعتهم للأكاذيب التي يتنزه عنها هؤلاء الأخيار.

وينبه المؤلف إلى أمرٍ غاية في الخطورة، وهو أنه إذا كان تصديق الإشاعات الكاذبة في كل زمان ومكان، يؤدي إلى النكبات التي تلحق بالأفراد والجماعات، فإن تصديقها في زماننا هذا- الذي تعددت فيه وسائل الاتصالات- هو أشد شرًا، وأقبح مصيرًا، وأسوأ عاقبة، ولا سيما في أيام الحروب والأزمات.

ويكشف شيخ الأزهر الراحل، عن أنجح الوسائل للقضاء على الإشاعات الكاذبة، فيذكر منها: التثبت من صحة ما يُقال ويُسمع، ورد الأمور إلى مصادرها الصحيحة، وسؤال أهل العلم عما خفي من أحكام، وغرس الروح المعنوية العالية في الأمة، وكتمان هذه الإشاعات وعدم تردادها، وقذفها بالحقائق الثابتة، وبالأدلة القاطعة التي تهدمها وتبطلها، وتجعل كل عاقل يسخر من مروجيها، وتغليب حسن الظن بين أفراد المجتمع، فإن سوء الظن- دون موجب له- قبيح بالعقلاء.

ويشارك الأزهر الشريف- للعام الرابع على التوالي- بجناح خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51؛ وذلك انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث رقم "4"، التى تمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، ركن للفتوى، بانوراما الأزهر، ركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.

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