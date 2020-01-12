مبعوث الأمم المتحدة فى الشرق الأوسط: نحاول منع الحرب فى غزة

قال نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط، اليوم الأحد، إنه لا توجد عملية سلام داخل المنطقة في الوقت الحالي.



وأضاف ملادينوف أن ما يحدث الآن جهود لمنع الحرب بين تل أبيب وحركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، حسبما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية.



وكشفت تقارير إسرائيلية، في وقت سابق، عن وجود اتجاه واضح لدى مجلس الوزراء الأمني المصغر لدى الاحتلال «الكابينت» بأن يتقدم في التهدئة مع حركات المقاومة في غزة، مشيرًا إلى أنها قد تتحول في وقت لاحق إلى تهدئة طويلة الأمد.



ويتجه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، لتقديم العديد من التسهيلات للقطاع المحاصر، ولكن دون الإعلان عنها بشكل واضح في الإعلام.