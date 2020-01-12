التضامن: 100 مليون جنيه لـ«وظيفة تك»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه في ضوء الاهتمام بالشباب ووفقا لرؤية 2030، فإنه سيتم العمل على التوسع في مبادرة "وظيفة تك" لتدريب وتأهيل الشباب والمساهمة في توفير فرص عمل لهم، وذلك من خلال بنك ناصر الاجتماعي وبالتعاون مع وزارة الاتصالات.



وأوضحت الوزارة في تصريحات، أنه تم تخصيص 100 مليون جنيه لهذه المبادرة، حيث يتم تدريب الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويحصل المتدرب في نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد.



وأشارت إلى أن تحديد قيمة القرض تتم وفقا لبرامج التدريب الذي تحدده الشركات المتعاقدة مع البنك، ويسدد التمويل على أقساط شهرية لمدة 3 سنوات يستحق القسط الأول من القرض في الشهر التالي من تشغيل المتدرب.