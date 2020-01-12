الأحد 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«نقل البرلمان» تناقش طلب إحاطة بشأن تطوير طريق السويس

الأحد 12/يناير/2020 - 03:26 م
هشام عبد الواحد
هشام عبد الواحد
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
ناقشت لجنة النقل والمواصلات برئاسة هشام عبد الواحد، اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالغني، الموجه لوزير النقل، ومحافظ السويس، بشأن الأعمال التي تتم حاليًا بطريق السويس.

قال "عبدالغني" إن طلب الإحاطة يتضمن توسعة الطريق، والذي تم تجديده منذ ثلاثة أعوام ولكن حدثت إزالة واسعة لأجزاء كبيرة من الطريق، لافتًا إلى أن الطريق تمتد مسافته من الدائري الإقليمي حتى دائري القاهرة الكبرى بطول 37 كم، ورغم أن الأعمال التوسعة لإنشاء 3 حارات في كل اتجاه ليصبح الطريق في هذه المسافة 8 حارة بكل اتجاه، بتكلفة تقديرية 487 مليون جنيه، كما صرح وزير النقل.

وأوضح "عبدالغني" أن أعمال التطوير والتوسعة تمت على هدم الطريق، الذي تم تطويره منذ ثلاثة أعوام وليس إضافة التوسعة على الجانبين مما أدى إلى تعطيل الطريق، وأهدر المال العام.

وطالب النائب، بمعرفة الأسباب الفنية التي اضطرت إلى أعمال التكسير، وهدم الطريق الذي تم تطويره منذ ثلاثة أعوام؛ والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والوزارة في حال كانت هناك أخطاء فنية خاصة بالتصميم والتنفيذ حيال من قام بالتنفيذ والتصميم للطريق السابق.

وأكد على ضرورة معرفة تكلفة تطوير الطريق السابق، وتكلفة الإصلاح، والجدول الزمني للانتهاء من أعمال توسعة، وسبب اختيار موعد البدء مع بدء العام الدراسي، والآليات والطرق المستخدمة في إزالة الطريق القديم، والإجراءات التي تم اتخاذها لإمكانية الاستفادة من الناتج عن أعمال الإزالة، بجانب بيان بعدد الحوادث على الطريق منذ شهر أكتوبر 2019 حتى الآن، ومقارنتها بعدد الحوادث على الطريق منذ 5 سنوات.

وانتهت اللجنة إلى ضرورة حضور وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير وتقديم رد مكتوب على تساؤلات طلب الإحاطة، بعد أن أكد ممثلو الحكومة من هيئة الطرق والكباري، بأنهم غير مختصين بتنفيذ الطريق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

الفرق بين صلاة الصبح والفجر

منذ حوالي 6 ساعات

فضيحة أستاذ جامعي.. اغتصب طالبة وارتكب جريمة في شقته

منذ أقل من ساعتين

عقيلة صالح: أردوغان يعمل على نشر ديكتاتوريته فى الشرق الأوسط

منذ حوالي 7 ساعات

فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال المترو

الصور

image description

انهيار "الكينج" محمد منير في جنازة ابن عمه ومدير أعماله

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

image description

مباراة الزمالك وزيسكو بدورى أبطال إفريقيا

image description

بحضور رجال السياحة.. افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية

الأكثر قراءة

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

فضيحة أستاذ جامعي.. اغتصب طالبة وارتكب جريمة في شقته

«وضع مخل».. خاف افتضاح أمره فقتل شقيقه الطفل فى الشرقية

نيفين جامع تعلن وقف قرارات «تخص رجال أعمال»

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

معرض «بلاستكس 2020» يشهد زيادة 50% في المساحة

الصحة

اكتشاف بكتيريا تساعد على التخلص من الضغط النفسي

منها النوم.. 5 عادات تحميك من الأمراض النفسية

25 % من الأطفال يعانون من «التوحد»

دراسة: الأطعمة المصنعة تدفع الأمريكيين للبدانة المفرطة

الرئيس نيوز

البورصة تربح 3.7 مليار جنيه.. وارتفاع جماعي بمؤشراتها

قادر 2020 .. الوحدة 999 صاعقة تشارك فى مناورة الجيش المصرى

«خريطة المصالح».. ماذا تريد القوى الأجنبية من ليبيا؟

"التقارير الرقابية" تثير مناقشات النواب.. وعمران: "الإيداع" يخدم "الاستثمار"

منوعات

ملياردير ياباني يقدم عرض خيالي لـ «السناجل»

مهرجان الجري.. أكبر استعراض مناهض للحكومة في تايلاند

«هاري» يلتقي بالملكة البريطانية لبحث تقليص دوره الملكي

منتجعات غريبة للتزلج حول العالم

كشكول

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية

دعم الطاقات الإيجابية لدي الشباب بمركز الإرشاد النفسي بتربية حلوان

بالصور.. "مبارك" يعقد الاجتماع الشهرى للجنة المنشآت بجامعة المنوفية

إسلام سياسي

ما حدود عورة المرأة في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

«الحوار بين الشرق والغرب».. آلية «الأوقاف» في ترسيخ التسامح

الأوقاف تصدر بحوث ومطبوعات علمية لنشر الوسطية بكازاخستان

«فضاءات ميديا» تديرها الإخوان وتمولها قطر لاستهداف الدول العربية

مقالات الرأي
ماجد حبته
هذا السلطان.. وهذه السلطنة
د.أحمد الخميسى
الرواية «لايت».. لا صلصة ولا ثوم
بسنت حسن
«الوداع» بنكهة صينية
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
المزيد

الثقافة

«كرسى فى الكلوب».. من مفردات الحارة المصرية

حفل توقيع «لصوص النوم» بالكتب خان.. الليلة

«واتفرقوا الخالات».. من مفردات الحارة المصرية

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك