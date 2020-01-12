«نقل البرلمان» تناقش طلب إحاطة بشأن تطوير طريق السويس

ناقشت لجنة النقل والمواصلات برئاسة هشام عبد الواحد، اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالغني، الموجه لوزير النقل، ومحافظ السويس، بشأن الأعمال التي تتم حاليًا بطريق السويس.



قال "عبدالغني" إن طلب الإحاطة يتضمن توسعة الطريق، والذي تم تجديده منذ ثلاثة أعوام ولكن حدثت إزالة واسعة لأجزاء كبيرة من الطريق، لافتًا إلى أن الطريق تمتد مسافته من الدائري الإقليمي حتى دائري القاهرة الكبرى بطول 37 كم، ورغم أن الأعمال التوسعة لإنشاء 3 حارات في كل اتجاه ليصبح الطريق في هذه المسافة 8 حارة بكل اتجاه، بتكلفة تقديرية 487 مليون جنيه، كما صرح وزير النقل.



وأوضح "عبدالغني" أن أعمال التطوير والتوسعة تمت على هدم الطريق، الذي تم تطويره منذ ثلاثة أعوام وليس إضافة التوسعة على الجانبين مما أدى إلى تعطيل الطريق، وأهدر المال العام.



وطالب النائب، بمعرفة الأسباب الفنية التي اضطرت إلى أعمال التكسير، وهدم الطريق الذي تم تطويره منذ ثلاثة أعوام؛ والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والوزارة في حال كانت هناك أخطاء فنية خاصة بالتصميم والتنفيذ حيال من قام بالتنفيذ والتصميم للطريق السابق.



وأكد على ضرورة معرفة تكلفة تطوير الطريق السابق، وتكلفة الإصلاح، والجدول الزمني للانتهاء من أعمال توسعة، وسبب اختيار موعد البدء مع بدء العام الدراسي، والآليات والطرق المستخدمة في إزالة الطريق القديم، والإجراءات التي تم اتخاذها لإمكانية الاستفادة من الناتج عن أعمال الإزالة، بجانب بيان بعدد الحوادث على الطريق منذ شهر أكتوبر 2019 حتى الآن، ومقارنتها بعدد الحوادث على الطريق منذ 5 سنوات.



وانتهت اللجنة إلى ضرورة حضور وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير وتقديم رد مكتوب على تساؤلات طلب الإحاطة، بعد أن أكد ممثلو الحكومة من هيئة الطرق والكباري، بأنهم غير مختصين بتنفيذ الطريق.