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محافظات

كوبري يربط بين شارعي فريد سميكة وميدان الحجاز بالنزهة

الأحد 12/يناير/2020 - 03:16 م
إبراهيم صابر
إبراهيم صابر
مصطفى عبدالله
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صرح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية إبراهيم صابر، أن حي النزهة سيشهد إنشاء كوبري يربط بين شارع فريد سميكة والحجاز، ضمن أعمال المرحلة الثانية الخاصة بتطوير مصر الجديدة والنزهة.

وأكد "صابر" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الكوبري سيحد من الكثافة المروري، ويساعد في تذليل شريان السير بالحجاز.

وقال اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة لـ"الدستور" أن الحي يشهد خلال أيام المرحلة الثانية تطويرًا داخل حي النزهة في شوارع عبدالعزيز فهمي، وشارع فريد سميكة، وميدان الحجاز، وشارع عبد الحميد بدوي، وعثمان بن عفان، وشارع النزهة.

وأوضح أن الخطة خاصة برفع كفاءة الطرق من رصف، وإنارة وتوسعة حسب خطة أجهزة المحافظة بالحي، وحسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إبراهيم صابر نائب المحافظ.

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