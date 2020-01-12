عبدالعال: تقارير البنك المركزي ترد إلينا بصفة دورية

أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، على أن مجلس النواب المصري يرد إليه بصفة دورية التقارير الخاصة بالبنك المركزي، والتقارير الخاصة بهيئة الرقابة الإدارية.



وشدد على أن تلك التقارير موجودة بالفعل بالمجلس، وتعرض على أعضاء لجنة الخطة والموازنة، ولكن العرض بصفة عامة قد يسبب بعض المشاكل نظرًا لوجود معلومات بتلك التقارير لها تأثير كبير.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تعقد الآن برئاسة عبدالعال، وتناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن البنك المركزي والإيداع المقدم من الحكومة.