بروتوكول بين الشباب والرياضة وجامعة كفر الشيخ لرعاية الموهوبين

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن توقيع بروتوكولات تعاون مشترك بين مديريتي التربية والتعليم، والشباب والرياضة، وجامعة كفر الشيخ، على أن يكون البروتوكول الأول للتعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة.



وقال المحافظ، إن البروتوكول الأول ينص على فتح مراكز الشباب والرياضة لطلاب مدارس المحافظة، لممارسة كل الأنشطة الرياضية، وتنمية المهارات والقدرات للطلاب، ورعاية الموهوبين، وفي حالة وجود أنشطة خاصة بالشباب والرياضة يتم إخطار المدارس حال رغبة المدرسة في المشاركة.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن البروتوكول الثاني يأتي للتعاون بين مديرية التربية والتعليم وجامعة كفر الشيخ، لتنظيم قافلة طبية من كلية التمريض، لإجراء الفحوصات الطبية لطلاب مدارس المحافظة، والكشف على أمراض السمنة المبكرة، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأكد المحافظ، أن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات، وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى حرصه على متابعة العملية التعليمية بمدارس المحافظة، وبناء جيل مبدع قادر على حمل مستقبل الوطن، موجهًا بتنمية قدرات الطلاب وتوسيع مداركهم من خلال المواد والأنشطة التعليمية المختلفة.