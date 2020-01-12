«الصحة النفسية» تعالج 7882 مريضًا في عام

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، إن مستشفى الصحة النفسية بمصر الجديدة قدم الخدمات العلاجية لـ٣٥١٤٩ مترددًا في الفترة من يناير ٢٠١٩ وحتى ديسمبر ٢٠١٩، منهم علاج ٧٨٨٢ مترددًا من الأمراض النفسية، وعلاج ٢٠٥٢٣ من الإدمان.



وأضاف أن المستشفى يشمل ٧٦ سريرًا داخليًا ويقدم خدمات إزالة السموم وإعادة التأهيل والعلاج الدوائي والسلوكي، إضافة إلى عمل جلسات فردية وجماعية مع المرضى والمتعافين، مشيرًا إلى تقديم المستشفى خدمات المسح الطبي بالمجان لفيروسات سي وبي ونقص المناعة المكتسبة، حيث يتم تحويل الحالات الإيجابية لتلقي العلاج بالمجان.



يذكر أن مستشفى الصحة النفسية بمصر الجديدة (المطار) التابع لوزارة الصحة والسكان من كبرى مستشفيات علاج الإدمان على مستوى محافظات الجمهورية.