كلمة البابا تواضروس في قداس تدشين كنيسة العذراء بجرجا

دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، كنيسة السيدة العذراء مريم بجرجا.



وقال البابا، إننا في هذا اليوم نحتفل بذكرى استشهاد أطفال بيت لحم ودشنا الكنيسة السفلية على اسم السيدة العذراء مريم وأطفال بيت لحم، لافتا إلى أن الكنيسة جميلة وكل شئ بها جميل حتى الأبواب، مطالبا أن تكون نفوسنا جميلة مثل الكنيسة.



وأضاف البابا: "كي تكون نفس الإنسان جميلة أمام الله، لا بد من التوبة، لأن توبة الإنسان ونقاوة قلبه تجعل نفسه جميلة فالإنسان يتعرض لسقطات كثيرة كل يوم، والتوبة هي التصريح الذي يأخذه كل إنسان ليعيش في السماء لهذا نريد أن تكون نفوسنا جميلة مثل القديسين".



واستكمل البابا: "كي تكون النفوس جميلة لا بد من المحبة، لأن الوصية تقول (تُحِبُّ الرَّبَّ إِلهَكَ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ، وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ، وَمِنْ كُلِّ قُدْرَتِكَ، وَمِنْ كُلِّ فِكْرِكَ، وَقَرِيبَكَ مِثْلَ نَفْسِكَ)"، مؤكدا أن هذه وصية مهمة لنا كلنا.



وواصل: "أيضًا كي تبقى النفوس جميلة لا بد من الخدمة"، لافتا إلى أن الإنسان يصير جميلًا عندما يكرس ساعات أو كل العمر لله.



واختتم البابا كلمته قائلا، إن الخلاصة أن حياتك يجب أن تكون جميلة والنفس الجميلة تحتاج أن تكون لها توبة ومحبة حقيقية.

