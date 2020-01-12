الأحد 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولى مقدمًا العزاء فى قابوس: مواقفه المساندة لمصر لا تنسى

الأحد 12/يناير/2020 - 03:09 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
◄مدبولى: مواقفه لا تُنسى فى مساندة مصر وحرص على مدار العقود الخمسة الماضية على تعزيز كل أواصر التعاون بين مصر وسلطنة عمان
◄مصر تتطلع لتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية مع الأشقاء فى عُمان فى عهد السلطان هيثم بن طارق بن سعيد

عقب وصوله إلى العاصمة العمانية مسقط، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، إلى قصر العَلَم بمسقط، لتقديم واجب العزاء فى وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وخلال استقبال السلطان هيثم بن طارق بن سعيد، سلطان عمان، لرئيس الوزراء والوفد المرافق بقصر العَلَم، أعرب مدبولي عن خالص عزاء مصر شعبًا ورئيسًا وحكومة، إلى شعب وقيادة وحكومة سلطنة عمان فى فقيد السلطنة والعالم العربى.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مدبولي أشاد بمناقب السلطان الراحل، ومواقفه المشرفة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وكذا مواقفه التى لا تُنسى فى مساندة مصر، وحرصه على مدار العقود الخمسة الماضية على تعزيز كل أواصر التعاون بين مصر وسلطنة عمان.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية مع الأشقاء فى عُمان، فى عهد السلطان هيثم بن طارق بن سعيد، متمنيًا له التوفيق فى قيادة عمان لاستكمال مسيرة التنمية والتحديث التى بدأها السلطان قابوس.

من جانبه، طلب السلطان هيثم بن طارق نقل شكره وشكر الشعب العماني للشعب المصرى الشقيق، وللرئيس عبد الفتاح السيسى، معربًا عن تقديره للعلاقات المصرية العمانية، وأواصر الأخوة التي تربط شعبي مصر وعمان، ومتمنيًا لمصر مواصلة التقدم والازدهار.

ولدى مغادرته قصر العَلَم، التقى الدكتور مصطفى مدبولي مع فهد بن محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء العماني، حيث نقل مدبولي عزاءه وعزاء الحكومة المصرية لمجلس الوزراء العماني، معربًا عن ثقتنا فى أن مسيرة التنمية والتقدم سوف تستمر فى عهد السلطان هيثم بن طارق، ويستمر الخير والنماء للشعب العماني الشقيق.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء قد رافقه خلال الزيارة وفد رفيع المستوى يضم كلا من وزراء: الأوقاف، والعدل، والسياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسى ينعى السلطان قابوس: مصر لن تنسى مواقفه

الرئيس اللبنانى: «السلطان قابوس كان رجل الحوار والحكمة»

مصر تعلن الحداد 3 أيام لوفاة السلطان قابوس بن سعيد

الخارجية السعودية: السلطان قابوس أسس نهضة بلاده الحديثة

موضوعات متعلقة

منذ يوم

الأرصاد: طقس الأحد شديد البرودة.. القاهرة 9

منذ أقل من ساعتين

عقيلة صالح: أردوغان يعمل على نشر ديكتاتوريته فى الشرق الأوسط

منذ حوالي 4 ساعات

نيفين جامع تعلن وقف قرارات «تخص رجال أعمال»

منذ حوالي 21 ساعة

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شديد البرودة ليلًا وتوقف للأمطار

الصور

image description

انهيار "الكينج" محمد منير في جنازة ابن عمه ومدير أعماله

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

image description

مباراة الزمالك وزيسكو بدورى أبطال إفريقيا

image description

بحضور رجال السياحة.. افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية

الأكثر قراءة

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

فضيحة أستاذ جامعي.. اغتصب طالبة وارتكب جريمة في شقته

«وضع مخل».. خاف افتضاح أمره فقتل شقيقه الطفل فى الشرقية

نيفين جامع تعلن وقف قرارات «تخص رجال أعمال»

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

معرض «بلاستكس 2020» يشهد زيادة 50% في المساحة

الصحة

اكتشاف بكتيريا تساعد على التخلص من الضغط النفسي

منها النوم.. 5 عادات تحميك من الأمراض النفسية

25 % من الأطفال يعانون من «التوحد»

دراسة: الأطعمة المصنعة تدفع الأمريكيين للبدانة المفرطة

الرئيس نيوز

البورصة تربح 3.7 مليار جنيه.. وارتفاع جماعي بمؤشراتها

قادر 2020 .. الوحدة 999 صاعقة تشارك فى مناورة الجيش المصرى

«خريطة المصالح».. ماذا تريد القوى الأجنبية من ليبيا؟

"التقارير الرقابية" تثير مناقشات النواب.. وعمران: "الإيداع" يخدم "الاستثمار"

منوعات

ملياردير ياباني يقدم عرض خيالي لـ «السناجل»

مهرجان الجري.. أكبر استعراض مناهض للحكومة في تايلاند

«هاري» يلتقي بالملكة البريطانية لبحث تقليص دوره الملكي

منتجعات غريبة للتزلج حول العالم

كشكول

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية

دعم الطاقات الإيجابية لدي الشباب بمركز الإرشاد النفسي بتربية حلوان

بالصور.. "مبارك" يعقد الاجتماع الشهرى للجنة المنشآت بجامعة المنوفية

إسلام سياسي

ما حدود عورة المرأة في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

«الحوار بين الشرق والغرب».. آلية «الأوقاف» في ترسيخ التسامح

الأوقاف تصدر بحوث ومطبوعات علمية لنشر الوسطية بكازاخستان

«فضاءات ميديا» تديرها الإخوان وتمولها قطر لاستهداف الدول العربية

مقالات الرأي
ماجد حبته
هذا السلطان.. وهذه السلطنة
د.أحمد الخميسى
الرواية «لايت».. لا صلصة ولا ثوم
بسنت حسن
«الوداع» بنكهة صينية
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
المزيد

الثقافة

«كرسى فى الكلوب».. من مفردات الحارة المصرية

حفل توقيع «لصوص النوم» بالكتب خان.. الليلة

«واتفرقوا الخالات».. من مفردات الحارة المصرية

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك