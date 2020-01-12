الأحد 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«قادر 2020».. أنشطة قتالية للمنطقة الشمالية على ساحل «المتوسط»

الأحد 12/يناير/2020 - 03:08 م
جريدة الدستور
الدستور
طباعة
نفَّذت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع القوات البحرية وعناصر من القوات الخاصة عددًا من الأنشطة التدريبية؛ في إطار فعاليات المناورة «قادر 2020»، التي تنفذ على جميع الاتجاهات الاستراتيجية برًا وبحرًا وجوًا بالتعاون بين جميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة.

ورفعت وحدات المنطقة الشمالية العسكرية درجات الاستعداد والاصطفاف والتفتيش وتحميل المركبات والمدرعات والتحرك إلى مناطق عملها بالناقلات والسكك الحديدية في إطار خطة الفتح الاستراتيجي وإعادة تمركز كتيبة صاعقة لتنفيذ مهام قتالية خاصة على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي.

ونفَّذت الواحدات تدريبًا مشتركًا لتأمين ساحل البحر المتوسط لصد إبرار بحري معادي بالتنسيق مع القوات البحرية والجوية وقوات حرس الحدود والقوات الخاصة مع تنفيذ أعمال القيادة والسيطرة من مركز العمليات المتقدم بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

وأمّنت القوات البحرية من مناطق عملياتها الاتجاهات الاستراتيجية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة، واستمرت في تأمين المنشآت الحيوية بالبحر وبالمياه الإقليمية والاقتصادية، ونفذت العديد من الأنشطة القتالية في المرحلة الأولى والثانية ومنها تنفيذ عملية برمائية على ساحل البحر المتوسط بالتعاون مع القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وتنفيذ عدد من الرمايات لعدد من الطوربيدات والفرقاطات وطائرات الهيل المحمولة بحرًا إضافة إلى وحدات مكافحة الغواصات كما عززت إجراءات الأمن البحري بمسرح عمليات البحر المتوسط والأحمر وتأمين الممرات الملاحية الدولية.

ونفذت قوات الصاعقة بعض الأنشطة التدريبية تضمنت اصطفافًا وتحميلًا استراتيجيًا لعناصر من الوحدة 999 قتال بواسطة عدد من الطائرات مختلفة الطرازات، وتنفيذ الإبرار البحري لوحدة صاعقة محملة على عربات هامر بالوسائط البحرية من حاملة المروحيات وتكليفها بمهمة الاستيلاء على رأس شاطئ وتأمينه بالتعاون مع القوات البحرية والجوية، وكذلك الإبرار الجوي لعناصر من الوحدة 999 قتال بواسطة عدد من طائرات الهليكوبتر مختلفة الطرازات وتكليفها بمهمة القضاء على العناصر المعادية وتعاون أعمال قتال الجيوش والمناطق على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قائد القوات البحرية: سنواجه كل من تُسِّول له نفسه المساس بمقدرات الشعب

أنشطة بحرية وبرية وجوية للقوات المشاركة فى "درع العرب"

اختتام تدريبات القوات المسلحة المصرية والكويتية "الصباح 1 واليرموك 4" (فيديو)

تفاصيل جولة الرئيس السيسي في قاعدة محمد نجيب بالعلمين

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال المترو

منذ حوالي 21 ساعة

الفرق بين صلاة الصبح والفجر

منذ حوالي 5 ساعات

«وضع مخل».. خاف افتضاح أمره فقتل شقيقه الطفل فى الشرقية

منذ حوالي 4 ساعات

نيفين جامع تعلن وقف قرارات «تخص رجال أعمال»

الصور

image description

انهيار "الكينج" محمد منير في جنازة ابن عمه ومدير أعماله

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

image description

مباراة الزمالك وزيسكو بدورى أبطال إفريقيا

image description

بحضور رجال السياحة.. افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية

الأكثر قراءة

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

فضيحة أستاذ جامعي.. اغتصب طالبة وارتكب جريمة في شقته

«وضع مخل».. خاف افتضاح أمره فقتل شقيقه الطفل فى الشرقية

نيفين جامع تعلن وقف قرارات «تخص رجال أعمال»

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

معرض «بلاستكس 2020» يشهد زيادة 50% في المساحة

الصحة

اكتشاف بكتيريا تساعد على التخلص من الضغط النفسي

منها النوم.. 5 عادات تحميك من الأمراض النفسية

25 % من الأطفال يعانون من «التوحد»

دراسة: الأطعمة المصنعة تدفع الأمريكيين للبدانة المفرطة

الرئيس نيوز

البورصة تربح 3.7 مليار جنيه.. وارتفاع جماعي بمؤشراتها

قادر 2020 .. الوحدة 999 صاعقة تشارك فى مناورة الجيش المصرى

«خريطة المصالح».. ماذا تريد القوى الأجنبية من ليبيا؟

"التقارير الرقابية" تثير مناقشات النواب.. وعمران: "الإيداع" يخدم "الاستثمار"

منوعات

ملياردير ياباني يقدم عرض خيالي لـ «السناجل»

مهرجان الجري.. أكبر استعراض مناهض للحكومة في تايلاند

«هاري» يلتقي بالملكة البريطانية لبحث تقليص دوره الملكي

منتجعات غريبة للتزلج حول العالم

كشكول

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية

دعم الطاقات الإيجابية لدي الشباب بمركز الإرشاد النفسي بتربية حلوان

بالصور.. "مبارك" يعقد الاجتماع الشهرى للجنة المنشآت بجامعة المنوفية

إسلام سياسي

ما حدود عورة المرأة في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

«الحوار بين الشرق والغرب».. آلية «الأوقاف» في ترسيخ التسامح

الأوقاف تصدر بحوث ومطبوعات علمية لنشر الوسطية بكازاخستان

«فضاءات ميديا» تديرها الإخوان وتمولها قطر لاستهداف الدول العربية

مقالات الرأي
ماجد حبته
هذا السلطان.. وهذه السلطنة
د.أحمد الخميسى
الرواية «لايت».. لا صلصة ولا ثوم
بسنت حسن
«الوداع» بنكهة صينية
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
المزيد

الثقافة

«كرسى فى الكلوب».. من مفردات الحارة المصرية

حفل توقيع «لصوص النوم» بالكتب خان.. الليلة

«واتفرقوا الخالات».. من مفردات الحارة المصرية

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك